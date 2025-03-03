İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, gece saatlerinden beri yerleşim yerlerine ateş açtığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine bir hava saldırısı düzenledi.

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Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısındaki bir noktayı 2 füzeyle hedef aldı. Olayın ardından can kaybı ve yaralı sayısına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail ordusunun gece saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi ve Cibaliya beldesindeki yerleşim yerlerine doğru ateş açtığını bildirdi. Olayda can kaybı veya yaralı durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Absan el-Kebire beldesi ve Refah kentinin birçok bölgesinde de İsrail askeri araçlarının ateş açtığı bildirildi. Olayın ardından bölgedeki durumun gergin olduğu ve can kaybı veya yaralılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

İSRAİL İNSANİ YARDIMI DURDURDU

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu. Netanyahu, bu kararını, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermesi ve Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerdiği taslağı kabul etmemesini gerekçe göstererek açıkladı. İsrail, esirlerin serbest bırakılmadan ateşkese devam etmeyeceğini belirtmişti. Hamas ise, İsrail'in insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek bunu savaş suçu olarak nitelendirmiş ve ateşkes anlaşmasına büyük bir darbe olarak değerlendirmişti.