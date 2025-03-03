BIST 10.013
DOLAR 36,47
EURO 38,09
ALTIN 3.363,12
HABER /  GÜNCEL

İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, gece saatlerinden beri yerleşim yerlerine ateş açtığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine bir hava saldırısı düzenledi.

Abone ol

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısındaki bir noktayı 2 füzeyle hedef aldı. Olayın ardından can kaybı ve yaralı sayısına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail ordusunun gece saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi ve Cibaliya beldesindeki yerleşim yerlerine doğru ateş açtığını bildirdi. Olayda can kaybı veya yaralı durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Absan el-Kebire beldesi ve Refah kentinin birçok bölgesinde de İsrail askeri araçlarının ateş açtığı bildirildi. Olayın ardından bölgedeki durumun gergin olduğu ve can kaybı veya yaralılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

İSRAİL İNSANİ YARDIMI DURDURDU

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu. Netanyahu, bu kararını, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermesi ve Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerdiği taslağı kabul etmemesini gerekçe göstererek açıkladı. İsrail, esirlerin serbest bırakılmadan ateşkese devam etmeyeceğini belirtmişti. Hamas ise, İsrail'in insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek bunu savaş suçu olarak nitelendirmiş ve ateşkes anlaşmasına büyük bir darbe olarak değerlendirmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerini değerlendirdi
Antalya'da deprem paniği! AFAD duyurdu
Antalya'da deprem paniği! AFAD duyurdu
Ankara'da yolcu otobüsü beton bariyere çarptı! 5'i ağır 16 yaralı, kaza anı kamerada
Ankara'da yolcu otobüsü beton bariyere çarptı! 5'i ağır 16 yaralı, kaza anı kamerada
11 yıl önce eşini öldürdü! Kırmızı bültenle aranan firari zanlı yakalandı
11 yıl önce eşini öldürdü! Kırmızı bültenle aranan firari zanlı yakalandı
Benzine dev indirim: Bu geceden itibaren tabelaya yansıyacak
Benzine dev indirim: Bu geceden itibaren tabelaya yansıyacak
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı Sergen Yalçın'dan flaş iddia: "Yüzde 99 şampiyon olur"
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı Sergen Yalçın'dan flaş iddia: "Yüzde 99 şampiyon olur"
Ülker sürdürülebilirlikte yine zirvede
Ülker sürdürülebilirlikte yine zirvede
Uzmanlardan iftar ve sahurda sağlıklı beslenme önerileri
Uzmanlardan iftar ve sahurda sağlıklı beslenme önerileri
MediaMarkt Türkiye'den doğaya önemli hizmet
MediaMarkt Türkiye'den doğaya önemli hizmet
Akbank, S&P Global'in "2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı"nda yer aldı
Akbank, S&P Global'in "2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı"nda yer aldı
İsrail’in futboldan men edilmesi için küresel çağrı güçleniyor
İsrail’in futboldan men edilmesi için küresel çağrı güçleniyor
Özcan Deniz'e soruşturma: 5 Mart'ta ifade verecek
Özcan Deniz'e soruşturma: 5 Mart'ta ifade verecek