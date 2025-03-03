Ankara'da yolcu otobüsü beton bariyere çarptı! 5'i ağır 16 yaralı, kaza anı kamerada

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün beton bariyere çarpması sonucu 5'i ağır 16 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.

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Adana-Ankara seferini yapan E.U. idaresindeki 01 AS 413 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Gölbaşı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste 32 kişinin olduğu öğrenilirken, kazada 5'i ağır 16 kişi yaralandı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.