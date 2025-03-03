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İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada yeni gelişme

İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada yeni gelişme

İş insanı İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada, fiili ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle Kıraç'a geçici vasi atandı.

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Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde Kıraç'ın evliliğinin iptali istemiyle açılan davada, geçici vasilik kararı verildi.

Fiili ehliyetinin olmadığı tespit edildi

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici vasi olarak atadı.

Dava süreci

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

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