Özcan Deniz hakkında soruşturma! İfade verecek

Sanatçı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer'de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı gerekçesiyle "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sarıyer Uskumruköy'de sit alanı olan arazideki Deniz'e ait üç villaya ruhsatsız ve izinsiz havuz ile ilave kapalı alan yapıldığı, garaj kısmının yaşam alanına çevrildiği belirlendi.

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Deniz, ifadesi alınmak üzere 5 Mart'ta savcılığa çağrıldı. ​​​​​​​