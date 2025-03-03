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Goodyear Türkiye'ye yeni genel müdür atandı

Goodyear Türkiye'ye yeni genel müdür atandı

25 yıldır Goodyear'da farklı ülkelerde başarılı işlere imza atan Octavian Velcan, Goodyear Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

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25 yıldır Goodyear'da farklı ülkelerde başarılı işlere imza atan Octavian Velcan, Goodyear Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.
 
25 yılı aşkın süredir Goodyear ailesinde görev yapan ve Goodyear bünyesinde EMEA bölgesinde çeşitli liderlik rolleri üstlenmiş olan Velcan, lastik sektöründeki derin bilgi birikimi ve yönetim tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Velcan, Goodyear'a ilk olarak Romanya'da Ülke Müdürü olarak katılmış ve burada şirketin başarılı bir şekilde yapılandırılmasını sağlamıştır. Ardından, 2008 yılında MEA (Orta Doğu ve Afrika) Genel Müdürü olarak atanmış ve dört yıl boyunca bu bölgedeki operasyonları yönetmiştir. 2012 yılında Brüksel merkezli olarak OTR iş koluna Genel Müdür olarak liderlik etmeye başlayan Velcan, 2021 yılında Havacılık iş kolunun da sorumluluğunu üstlenmiştir. 

Octavian Velcan, “Müşterilerimiz, Türkiye'deki işimizin merkezinde yer alıyor. Goodyear'ın Türkiye'deki 60 yılı aşkın başarılı mirasını temel alarak, iş ortaklıklarımızla işbirliğimizi daha da geliştirmek için sabırsızlanıyorum. Güvenilir bir mobilite ortağı olarak, müşterilerimize özel çözümler ve sürüş topluluğuna ödüllü lastikler sunmaya, Goodyear'ın yenilikçi ürün ve hizmetlerini Türkiye pazarına getirmeye devam edeceğiz. Ekibimizle birlikte müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için daha fazla değer yaratmak adına büyük bir kararlılıkla çalışacağız” dedi.

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