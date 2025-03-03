Ege Denizi için 'dikkat' uyarısı

Kuzey ve Güney Ege’de akşam saatlerinden itibaren fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzey ve Güney Ege'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yapılan tahminlere göre, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) eseceği ve deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Ege Bölgesi'nde özellikle denizcilik faaliyetleri, balıkçılar ve kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlar için tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu. Fırtınanın etkisini yarın gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENTİSİ

Meteoroloji yetkilileri, Ege Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarların etkili olacağını duyurdu.

Kuzey ve Güney Ege’de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan eserek fırtına seviyesine ulaşacak. Rüzgarın hızı saatte 50-75 km’ye kadar çıkabilecek. Deniz ulaşımında aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Uzmanlar, özellikle denizde bulunan balıkçı tekneleri ve küçük ölçekli deniz araçlarının risk altında olabileceğini, bu yüzden kıyıya dönme konusunda zaman kaybetmemeleri gerektiğini belirtiyor.