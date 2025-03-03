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Ümit Özdağ cezaevinden fotoğraf paylaştı

Ümit Özdağ cezaevinden fotoğraf paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden fotoğraf paylaştı. Özdağ sosyal medyadan annesi ve kız kardeşiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatmıştı. Ümit Özdağ bugün tutuklu bulunduğu cezaevinde 7 Şubat’ta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Özdağ mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun.”

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