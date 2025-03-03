Ümit Özdağ cezaevinden fotoğraf paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden fotoğraf paylaştı. Özdağ sosyal medyadan annesi ve kız kardeşiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatmıştı. Ümit Özdağ bugün tutuklu bulunduğu cezaevinde 7 Şubat’ta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Özdağ mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun.”