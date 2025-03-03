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Dehşet! Eski eşini yaralayan, yanındaki kişiyi öldüren zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dehşet! Eski eşini yaralayan, yanındaki kişiyi öldüren zanlı yakalandı

 Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde tabancayla eski eşini yaralayan, yanındaki arkadaşını öldüren zanlı gözaltına alındı.

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 Şemsi Efendi Sokak'ta dün yaşanan olayda silahla yaralanan F.Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ö.Ç'yi kısa sürede yakaladı. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Ş.A'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta dün Ö.Ç. ile eski eşi Ş.A. ve onun arkadaşı F.Ö'yü silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

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