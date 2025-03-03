Ankara'da sahte içkiden 18 kişi daha öldü! Can kaybı 81'e çıktı

Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 81'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı.

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Sahte içkinin yol açtığı can kayıpları endişe verici derecede artıyor. Ankara’da geçen yılın aralık ayından bu yana sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları kayıt dışı içki tüketiminin ölümcül sonuçları konusunda uyarırken sahte içki imalat ve satışına yönelik denetimler ise devam ediyor.

Güvenlik güçleri, sahte içkilerin üretim yerlerini tespit etmek ve bu tür olayları önlemek için çalışmalarına hız verdi.

36 KİŞİ TUTUKLANDI

Yürütülen operasyonların ardından 36 kişi tutuklandı, 41 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşları sahte içki kullanmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor. Sağlık uzmanları, sahte içkinin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ve bu tür içkilerin tüketilmesinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor.