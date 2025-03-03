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İsrail'deki bıçaklı saldırıyla ilgili Hamas'tan açıklama: Doğal tepki

İsrail'deki bıçaklı saldırıyla ilgili Hamas'tan açıklama: Doğal tepki

Hamas, İsrail'in Hayfa kentinde meydana gelen bıçaklı saldırı olayını, İsrail'in Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde Filistin halkı aleyhinde devam eden suçlarına karşı "doğal bir tepki" şeklinde değerlendirdi.

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Hamas yaptığı açıklamada, "(Filistin) halkımızdan bir kahramanın işgal altındaki Hayfa kentindeki merkezi otobüs durağında gerçekleştirdiği eylemi kutladığını" aktardı.

Bu eylemin, İsrail'in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs'te Filistinliler aleyhinde devam eden suçlarına; Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarında tırmanan öldürme, yıkım ve zorla yerinden etme, Gazze Şeridi'nde devam eden ablukanın yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinin Filistinlilerden tahliyesi projeleri ile Mescid-i Aksa'nın kutsallığına saygısızlık edilmesi karşısında doğal bir tepki olduğu ifade edildi.

Hamas, Batı Şeria, Kudüs ve İsrail içindeki Filistinlilere, İsrail ordusuyla mücadeleyi ve mümkün olan tüm imkanlarla çatışmayı tırmandırmaya çağırdı.

İsrail'in Hayfa kentinde "Lev Hamifratz" alışveriş merkezi yakınlarındaki bir otobüs durağında meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi ölmüş, üçü ağır 4 kişi yaralanmıştı.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberinde, bir güvenlik görevlisinin saldırganı olay yerinde etkisiz hale getirdiği kaydedilmişti.

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