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Dürzi lider Canbolat, Şara ile yeniden görüşecek

Dürzi lider Canbolat, Şara ile yeniden görüşecek

Lübnanlı Dürzi lider Canbolat, Suriye yönetimi ve Dürziler arasında gerilimin artması üzerine yakında Suriye'ye gideceğini açıkladı. İsrail'i Suriye'de mezhep bölünmesi ve kaosa yol açmakla suçlayan Canbolat, "Suriyeliler, İsrail'in komplolarına karşı dikkatli olmalı. Suriye'de Arap milli güvenliğini sabote etme projesi var" dedi.

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Lübnan'da Dürzi lider Velid Canbolat, Suriye'ye giderek Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yeniden görüşeceğini açıkladı.

Canbolat, Suriye yönetimi ve Dürziler arasında gerilimin artması üzerine yakında Suriye'ye gideceğini açıkladı.

'İSRAİL'İN KOMPLOLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI'

İsrail'i Suriye'de mezhep bölünmesi ve kaosa yol açmakla suçlayan Canbolat, "Suriyeliler, İsrail'in komplolarına karşı dikkatli olmalı. Suriye'de Arap milli güvenliğini sabote etme projesi var" açıklamasında bulundu.

Canbolat, bölgedeki gerilimi görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Şara'dan randevu talep ettiğini de aktardı.

NE OLMUŞTU?

Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı ve Dürzilerin önde gelen siyasetçisi Canbolat, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşüşü sonrasında 22 Aralık'tan başkent Şam'a giderek Şara ile görüşmüştü.

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Ceramana bölgesinde 1 Mart günü hükümet güçleri ve silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olaylar üzerine Şam'ın güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceramana'yı "Suriye ordusuna karşı koruma" yönünde talimat vermişti.

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