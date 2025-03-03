Özgür Özel, Brüksel'e gidiyor

Özgür Özel, AP Sosyalistler ve Demokratlar Grubu'nun toplantısına katılmak üzere yarın Brüksel'e gidecek. Toplantıda konuşma yapması için Başkan Pérez’den davet mektubu alan Özel'in, AB üyelik sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’nun 5 Mart'taki toplantısına katılmak üzere yarın Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidiyor. Grup, Avrupa Parlamentosu’nda 136 sandalyeyle en büyük ikinci grup olma özelliği taşıyor. Özel burada bir konuşma da yapacak.

Grup toplantısında konuşması için Başkan Iratxe García Pérez’den davet mektubu alan Özel, konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını da yanıtlayacak.

GRUP BAŞKANI PEREZ DAVET ETTİ

Özel’in katılımının Türkiye-AB ilişkilerine dair fikir alışverişi yapmak için iyi bir fırsat olacağını belirten Başkan García Pérez, CHP'nin; AB’ye daha yakın, daha adil ve daha demokratik bir Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Perez, toplantının, grubun dayanışma ve desteğini ifade etmeye devam etmesi için bir fırsat teşkil etmesi dileğini paylaştı.

ÖZEL, HANGİ KONULARA DEĞİNECEK?

Özel’in konuşmasında; Gazze’deki katliamlar, Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine dair mesajlar vermesi bekleniyor.

Grup konuşmasının haricinde Brüksel’de ikili temaslarda da bulunacak olan Özel, 6 Mart Perşembe akşamı Türkiye’ye dönecek.

Brüksel temaslarında Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak eşlik edecek.