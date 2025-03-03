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Trump’tan dikkat çeken paylaşım

Trump’tan dikkat çeken paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Trump, yarın her şeyi olduğu gibi anlatacağını ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği gergin görüşmenin ardından gündemden düşmemeye devam ediyor. Her iki lider arasındaki bu gerilimli toplantı, diplomatik dünyada büyük yankı uyandırdı. Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamalarla ve tavırlarıyla tartışma konusu oldu.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna’nın hiçbir toprağını Putin’in Rusya’sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump’tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi.

Trump ikinci paylaşımında ise, "Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım" diyerek dikkat çekti.

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