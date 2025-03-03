Avcılar'da aile faciası! Karısını ve üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti

İstanbul Avcılar'da bir kişi, karısını ve üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir evde V.A. (38) ile eşi F.A. (35) arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından V.A, silahla eşi F.A. ile çocukları R.E.A. (12), R.A. (7) ve K.C.A'ya (6) ateş etti. Ardından V.A, aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, V.A. ile eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sokak polis ekiplerince geçişe kapatılırken, ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.