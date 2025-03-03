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HABER /  DÜNYA

Almanya'nın Mannheim kentinde araç kalabalığın arasına daldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Almanya'nın Mannheim kentinde araç kalabalığın arasına daldı

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç, kalabalığın içine daldı. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kşi hayatını kaybetti.

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Bild gazetesinde yer alan habere göre, bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralıların olduğu belirtilirken, bilgi henüz resmi makamlarca teyit edilmedi.

Aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Manheim polisi olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, vatandaşlardan olay yerinden uzak durmaları istendi.

Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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