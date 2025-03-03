Turkcell ve Samsung 5G destekli akıllı cihazlar için işbirliğine imza attı

Turkcell ve Samsung, 5G destekli akıllı cihazları Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaştırma amacıyla işbirliğine imza attı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında, yıl boyunca 100 bin adet Turkcell'e özel üretim Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell satış kanallarından kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak. İki şirket ayrıca, 5G teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik test çalışmalarını da birlikte yürütecek.

Anlaşma, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC) imzalandı. Bu kapsamda, Turkcell müşterileri için Türkiye'de özel olarak üretilecek en az 100 bin 5G destekli Samsung akıllı cihaz, Turkcell mağazaları ve alt bayi kanalının yanı sıra e-ticaret platformu Turkcell Pasaj üzerinden avantajlı koşullarla satışa sunulacak.

Yıl boyunca geçerli olacak anlaşma kapsamında ortak pazarlama çalışmaları da yürütülecek.

Turkcell ve Samsung, 5G ekosisteminin geliştirilmesine yönelik test aşamalarında da işbirliği yaparak, Türkiye'de yeni nesil bağlantı teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak. İki şirket, uzun vadeli işbirliklerini değerlendirme konusunda birlikte hareket ederken, kaynaklarını da en verimli şekilde tahsis edecek.

Anlaşma, her iki şirketin de tüketicilere en iyi mobil deneyimi sunma hedefini destekleyen stratejik bir adım olarak öne çıkıyor.

"Ülkemizde 5G’nin erişilebilir olması için öncü adımlar atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell olarak, 5G'nin ülkede en verimli şekilde hayata geçmesi ve erişilebilir olması için öncü adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Samsung ile yaptığımız kapsamlı işbirliği, müşterilerimize en yeni teknolojileri en avantajlı koşullarla sunma olanağı tanıyacak. 5G destekli akıllı cihazların Turkcell satış kanallarında yer alması, Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlarken, müşterilerimizin yeni nesil bağlantı hızlarını deneyimlemesini de mümkün kılacak. Anlaşma kapsamında, 2025 yılı içerisinde Turkcell için özel üretilmiş minimum 100 bin adet Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak. Turkcell olarak, 5G ekosisteminin gelişimine yönelik yürüttüğümüz çalışmalara ve müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

Samsung Türkiye Ülke Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo da gerçekleştirdikleri işbirliğinden ötürü çok mutlu olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Turkcell ile yaptığımız bu stratejik ortaklık çerçevesinde Galaxy AI'ın benzersiz özellikleriyle donatılmış en yeni amiral gemisi cihazımızı daha geniş kitlelere ulaştıracağız. 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmak için Türkiye'de üreteceğimiz özel 5G'li cihazlarımızı Turkcell kullanıcılarına sunacağız. Ayrıca 5G şebekesinin test aşamasında da Turkcell ile işbirliği içerisinde olacağız."