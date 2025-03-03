Yönetmen Meryem Beyza Er’den ‘Piyasa’ dizisine dava

Meryem Beyza Er, Kanal D’de yayınlanan Piyasa dizisinin senaryosunun, senarist Mert Selek’e sunduğu projeyle büyük benzerlikler taşıdığını iddia ederek konuyu yargıya taşıdı. Er, dizinin Emine Şenlikoğlu’nun İmamın Manken Kızı romanından uyarlandığını ve kendi projesiyle ortak noktalar içerdiğini belirtti.

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‘Rüzgargülü’ ve ‘Zevcat’ filmlerinin yönetmeni Meryem Beyza Er, Kanal D’de yayınlanan, Pastel Film imzalı Piyasa dizisine intihal davası açtığını duyurdu.

Er, dizinin senaryosunun, Emine Şenlikoğlu’nun İmamın Manken Kızı adlı romanından uyarlandığını ve daha önce senarist Mert Selek’e sunduğu projesiyle büyük benzerlikler taşıdığını iddia etti. Hazırlık aşamasında olduğu projesiyle Piyasa dizisi arasında çarpıcı ortak noktalar fark ettiğini belirten Er, konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

Yönetmen Er, yaptığı değerlendirmede, İmamın Manken Kızı ile Piyasa dizisi arasında 10 temel benzerlik tespit ettiğini belirtti.

22 Şubat’ta Kanal D’de yayın hayatına başlayan ve başrollerini Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl ve Zuhal Olcay’ın paylaştığı diziye yönelik intihal davasının nasıl sonuçlanacağı bekleniyor.