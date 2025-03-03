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İstanbul'da polis ekipleri İBB'ye bağlı Medya AŞ'de arama yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da polis ekipleri İBB'ye bağlı Medya AŞ'de arama yaptı

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Medya AŞ'de arama yapan ekipler bir bilgisayara el koydu.

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Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de İBB'ye ait İstanbul Medya AŞ'ye geldi.

Burada arama yapan ekipler, içeride şirkette görevli bir kişinin kullanımında bulunan bilgisayara, suç delillerinin elde edilmesi amacıyla el koydu.

Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.

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