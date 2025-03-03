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Altın borsasında en fazla işlem yapanlar belli oldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın borsasında en fazla işlem yapanlar belli oldu!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 401 bin liraya yükseldi.

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 382 bin lira, en yüksek 3 milyon 403 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 401 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 566 milyon 473 bin 142,14 lira, işlem miktarı ise 167,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde de toplam işlem hacmi 566 milyon 473 bin 142,14 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Nil Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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