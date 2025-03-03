Şenol Güneş: Kazanmaya çıkmamışız gibiydik

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, "İlk yarıda sanki sahaya hiç kazanmaya çıkmamışız gibi bir görüntü vardı." dedi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 Konyaspor lehine sona erdi.

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satırbaşları;

"Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde de nereye kadar gidebileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin de zor durumda olduğunu biliyoruz. Önemli bir maçtı ama maalesef ilk yarıda sanki sahaya hiç kazanmaya çıkmamışız gibi bir görüntü vardı. Konuştuğumuz hiçbir şeyi yapmadık. İkinci yarı oyuna ortak olduk. Zaten oyunun hakkı beraberlik. Futbolun cilvesi rakip beraberliğe razıyken biz kazanmak istiyorken, onlar kazandı biz kaybettik. Oyunun tamamında eksik kaldık. Rakip de 3 puanla moral buldu. Bizim için bu oyun maalesef bir hayal kırıklığı oldu. Maalesef mağlup olduk."