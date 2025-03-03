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Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Sahip çıkması çok önemli

Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Sahip çıkması çok önemli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü aktaran Pervin Buldan "Öcalan’ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması çok önemli" dedi.

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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrasında, sürecin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM'li isimlerle telefon görüşmelerine başladı.

Çağrıdan memnuniyet duyduğunu belirtmek için önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı, daha sonra tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ve Ahmet Türk'ü arayan Bahçeli'nin, son olarak Pervin Buldan ile görüştüğü ortaya çıktı.

BAHÇELİ'DEN BULDAN'A TEŞEKKÜR

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Pervin Buldan, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi aktaran Buldan, şunları söyledi:

Bahçeli, "Verdiğiniz emekten dolayı teşekkür ediyorum. Metni sizin okumanızdan büyük bir memnuniyet duydum. Elimden geleni yapacağım" dedi.

"ÖCALAN'IN İDAMINI İSTEYEN BİRİNİN SÜRECE SAHİP ÇIKMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Bahçeli’nin rolünü de dikkat çeken Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Öcalan’ın idamını isteyen, elinde iple dolaşan bir insanın sürece sahip çıkması 'Bu sürecin ilerleyebilmesi için elimden geleni yapacağım' demesi çok önemli. 1 Ekim itibariyle yaşananların Bahçeli şahsında kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor.

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