Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş'a özel izin iddiası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel izniyle tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden çıkan Selahattin Demirtaş'ın İstanbul'da ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat ettiği iddia edildi.

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte "Kendini feshetme" çağrısıyla başlayan sürecin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Kapalı Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Demirtaş'ın sürece olumlu yaklaşması karşısında Devlet Bahçeli'nin kendisine teşekkür ettiği kamuoyuna yansımıştı.

ERDOĞAN'DAN DEMİRTAŞ'A 'REFAKAT' İZNİ

Demirtaş ile yapılan görüşmeye ilişkin yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Karar köşe yazarı Yıldıray Oğur, 9 yıldır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izniyle ameliyat olacak eşi Başak Demirtaş'ın yanına gittiğini öne sürdü.

Buna göre, Demirtaş, 1 Mart günü tutuklu bulunduğu Edirne Edirne Cezaevi'nden ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel izniyle İstanbul'a götürüldü. Oğur; Demirtaş'ın Bahçeli ile görüşmesini bu sırada yaptığını yazdı.

Oğur'un yazısında konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"DEMİRTAŞ İZİN İSTEDİ"

"Cuma günü (1 Mart) Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul’da ameliyat oldu. Ameliyat tarihi öncesinde Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na başvurarak ameliyat sırasında eşinin yanında olmak için izin istedi.

Talep Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitti ve Erdoğan’ın oluruyla Demirtaş, Cuma günü Edirne’den İstanbul’a geldi ve ameliyatı sırasında eşi Başak Demirtaş’ın yanında oldu."

Öte yandan konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan bugün bir açıklamanın yapılabileceği değerlendiriliyor.

KAYNAK: KARAR