Okan Buruk ile yollar ayrılacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe'nin kazanmasıyla aradaki puan farkı 4'e indi. Maç sonrası teknik direktör Okan Buruk'a eleştiriler yöneltilirken, istifa çağrıları sosyal medyada gündem oldu.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 26.haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe’nin Antalyaspor’u 3-0 yenmesi sonrası iki takım arasındaki puan farkı 4’e indi.

Maçın ardından eleştiriler teknik direktör Okan Buruk’a yöneldi. Buruk’un istifa etmesi için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Yaşananların ardından teknik direktör Okan Buruk’un durumu hakkında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklama yaptı.

DURSUN ÖZBEK'TEN OKAN BURUK AÇIKLAMASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dursun Özbek, görevde oldukları sürece Okan Buruk ile yola devam edeceklerini söyledi.

Başkan Dursun Özbek, "Biz görevde olduğumuz sürece Okan Buruk ile yola devam edeceğiz" diye konuştu.