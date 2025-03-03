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Bakan Güler'den PKK açıklaması: Sabote edilmesine müsaade edilmeyecek

Bakan Güler'den PKK açıklaması: Sabote edilmesine müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Güler, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısıyla ilgili, "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır" açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı hakkında konuştu.

Güler, "Sürecin sabote edilmesine asla müsaade edilmeyecek; temkinli, akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan, DEM Parti heyeti üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.  Bunun tarihi sorumluğunu üstleniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK, Öcalan'ın çağrısına karşılık vererek 1 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

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