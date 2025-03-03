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Göztepe evinde son dakikada yıkıldı!

Göztepe evinde son dakikada yıkıldı!

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile Reeder Samsunspor, 2-2 berabere kaldı. Göztepe’nin 2-0 öne geçtiği maçta Samsunspor, 67. ve 90+3. dakikalarda bulduğu gollerle beraberliği yakaladı.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

51. dakikada Göztepe ikinci golü buldu. Dennis'in orta alandan kazınıp gönderdiği topa yakın olan Samsunspor'lu Van Drongelen, meşin yuvarlığı kalecisi Okan Kocuk'a bırakmak istedi. Bu sırada araya giren Juan'ın vurduğu top kaleci Okan Kocuk'tan sekip kaleye yöneldi. Yeniden meşin yuvarlağa müdahale eden Juan, topu filelerle buluşturdu: 2-0

59. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Schindler'in sağ kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.

67. dakikada Samsunspor farkı bire indirdi. Sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Schindler, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

90+3. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta Bola'nın ortasında topla buluşan Van Drongelen, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

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