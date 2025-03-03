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İsrail savaş uçakları, Suriye'nin hava savunma sistemlerini vurdu!

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin hava savunma sistemlerini vurdu!

İsrail savaş uçakları, Suriye’nin Lazkiye kentindeki bir askeri üsse ve Tartus'taki hava savunma alayına saldırı düzenledi.

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İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırıları artarak devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Suriye'nin Lazkiye kentinde bir askeri üsse saldırı düzenledi.

İSRAİL, SURİYE'NİN ASKERİ ÜS VE HAVA SAVUNMA ALAYINA SALDIRDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lazkiye kentine bağlı Kırdaha ilçesinde Suriye ordusuna ait silah deposunun bulunduğu tesisin vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Suriye basınında yer alan son dakika haberlerine göre ise, İsrail savaş uçaklarının yerel saatle 20.35 sularında Tartus'taki hava savunma alayına da saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıda, askeri noktadaki radar sisteminin hedef alındığı kaydedildi.

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