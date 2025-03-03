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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 4 Mart 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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