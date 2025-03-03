Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde eğitime yarın ara verildi

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Abone ol
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 4 Mart 2024 Salı günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.