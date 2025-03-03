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Manchester United'dan Osimhen için takas planı

Manchester United'dan Osimhen için takas planı

Galatasaray'ın sezon sonunda bonservisini almayı hedeflediği Victor Osimhen için Manchester United’ın Napoli’ye Alejandro Garnacho’yu teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi. Nijeryalı golcüyle Arsenal, Chelsea, Aston Villa ve Newcastle United’ın da ilgilendiği öne sürüldü.

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Galatasaray'ın Napoli'den sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bonservisini almak istediği Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz devi Manchester United'ın, herkesi şaşırtacak bir takas formülüyle Napoli'nin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

Takvim gazetesinin İngiliz TBR Football'dan aktardığı habere göre Manchester United, sezon sonunda Victor Osimhen'i transfer etmek için Napoli'ye Alejandro Garnacho'yu teklif edecek.

Haberde Premier Lig devinin yıldız futbolcuyu uzun süredir takip ettiği belirtildi.

Nijeryalı forvetle İngiltere Premier Lig'den Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Chelsea, Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği iddia edildi.

Osimhen'in dünya devlerinden gelen teklifleri değerlendireceği de belirtildi.

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