Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı!

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheliye "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 27 Şubat sabahı eş zamanlı operasyon yapılmış, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca, 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

BEYKOZ BELEDİYE ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Beykoz Belediyesi'ne yönelik "İhaleye Fesat Karıştırma" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 21 şüphelinin emniyetteki yasal işlemleri tamamlandı. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından şüpheliler Beykoz Adliyesi'ne getirildi.

BAŞKANA TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler savcılıkta ifade verdi. İfadelerinin ardından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında olduğu 18 şüpheli tutuklama talebiyle Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

BAŞKAN KÖSELER TUTUKLANDI

Hakimlik sorgularının ardından tutuklama talebiyle sevk edilen 18 şüpheliden Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 22 şüpheliden 13 şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Alaattin Köseler'in emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde aylık kazancının 120 bin lira olduğunu belirterek belediyenin kendisine verdiği makam aracı haricinde kullanımında olan menkul veya gayrimenkul mal varlığı olmadığını söyledi. Köseler Mimarlık ve Avrasya Birlik adlı iki firması olduğunu söyleyen Köseler, "Bu firmalar belediye başkanı olduğumdan faal değildir. Diğer şüphelilerin belediyede görevlendirmeyle ilgili güvenlik soruşturmaları ve ilgili bakanlıkların onayı mevcut olup atamaların hiçbiri keyfiyetimde değildir. Görevlendirmelerde belediyenin yüksek çıkarını gözeterek alanında yetkin ve verimli olabileceğine inandığım personeli seçmeye gayret ettim" dedi.