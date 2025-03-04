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Belgrad Ormanları'na gideceğini söyledi yok oldu! Ekipler Ece'yi arıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belgrad Ormanları'na gideceğini söyledi yok oldu! Ekipler Ece'yi arıyor

 İstanbul'da kaybolan kadın için Belgrad Ormanları'nda çok sayıda ekibin katılımıyla arama çalışması yapılıyor.

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Alınan bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Güler'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine bölgeyle polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Arama kurtarma köpeklerinin de yer aldığı çalışmalar, geniş kapsamlı devam ediyor.

Öte yandan, peyzaj mimarı olduğu öğrenilen Güler'in yakınları da arama çalışmalarını olay yerinden takip ediyor.

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