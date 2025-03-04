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100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer alması için yasa tasarısı sunuldu

100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer alması için yasa tasarısı sunuldu

ABD'de iki Temsilciler Meclisi üyesi, 100 dolarlık banknotlara Benjamin Franklin'in yerine Başkan Donald Trump'ın resminin konulması için yasa tasarısı sundu.

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Cumhuriyetçi Temsilci Meclisi üyesi Brandon Gill ve Troy Nehls, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Altın Çağ 2025 Yasası" adlı tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunduklarını duyurdu.

Nehls, "Amerika'yı altın çağa taşımak için Başkan Trump'tan daha fazlasını yapan hiç kimse olmadı. Kendisine 100 dolarlık banknotta yer vermek, önümüzdeki 4 yıl içinde gerçekleştireceği her şeyi onurlandırmanın küçük bir yoludur." ifadelerini kullandı.

Gill ise tasarıya destek verilmesini isteyerek, "Haydi tarih yazalım." açıklamasında bulundu.

Teklifin yasalaşması halinde, 31 Aralık 2028'den sonra basılacak tüm 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer alacağı belirtiliyor.

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