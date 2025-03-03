'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? ASAL Araştırma anketinde dikkat çeken sonuç
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ASAL Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye soruldu. Katılımcılar bakın ne cevap verdi.
ASAL Araştırma 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.
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Ankette katılımcılara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlarda birinci sırada "hiçbiri" yer aldı. İşte anket sonuçları
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Hiçbiri: %38.3
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AK Parti: %22.0
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