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'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? ASAL Araştırma anketinde dikkat çeken sonuç

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'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? ASAL Araştırma anketinde dikkat çeken sonuç

ASAL Araştırma, yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" diye soruldu. Katılımcılar bakın ne cevap verdi.

'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? ASAL Araştırma anketinde dikkat çeken sonuç

ASAL Araştırma 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

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'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? ASAL Araştırma anketinde dikkat çeken sonuç

Ankette katılımcılara "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu yöneltildi. Verilen yanıtlarda birinci sırada "hiçbiri" yer aldı. İşte anket sonuçları

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'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? ASAL Araştırma anketinde dikkat çeken sonuç

Hiçbiri: %38.3

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'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer? ASAL Araştırma anketinde dikkat çeken sonuç

AK Parti: %22.0

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