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Galatasaray'da Okan Buruk o iddialara sert çıktı! İstifa çağrılarına yanıt

Galatasaray'da Okan Buruk o iddialara sert çıktı! İstifa çağrılarına yanıt

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Ersin Düzen ile Saha Dışı programına konuştu. Buruk, takımın rehavette olduğu iddialarına sert çıkarak, "Galatasaray olarak son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Krizde falan değiliz. Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde." dedi. Buruk istifa çağrılarına da yanıt verdi.

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Galatasaray, son olarak Kasımpaşa ile berabere kaldı ve ligde Fenerbahçe'yle olan puan farkı 4'e indi. 

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, tv100'ün ilgiyle izlenen programı Ersin Düzen ile Saha Dışı'n konuşarak takımı hakkındaki iddialara sert yanıt verdi. 

"Kazanınca ses çıkmaz ama..."

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"Galatasaray olarak son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar.

"Krizde falan değiliz"

Krizde falan değiliz. Yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var üzerimizde. Ocak'tan beri 17 maç oynayınca yorulduk. Mental açıdan hırpalandık. Sakatlıklar arka arkaya yaşandı. Artık tek maç haftalarına geldik. Çok maç oynamaktan doğru dürüst taktik idmanı yapamıyorduk. Artık taktik çalışma fırsatını daha fazla bulacağız. Yeni gelenler uyum sağlama fırsatı bulamadı. Onlarla kaynaşacağız. Kısacası en zor süreci atlattık.

Biz geçen sezon aynı dönemde 2 puan öndeymişiz. Şimdi bakın 4 puan öndeyiz. Avantaj da bizde. Bakın Kasımpaşa'ya geçen sene daha kötü oynamışız. Kazanmışız. Futbolda böyle inişler çıkışlar var. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde durumumuz belli. Başarısız değiliz.

"Şampiyon olacağız"

Kimse haksızlık etmesin bu takıma. Dünyanın en iyi takımı Real Madrid bile bu sezon 10 maç kazanamamış. Biz ligde yenilgisiz giden tek takımız. Rakipler ne yaparlarsa yapsın, biz gene şampiyon olacağız. Haftada tek maç oynayacak olmanın avantajı da bizim dinlenmemizi sağlayacak. Bu saatten sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz.

"İstifa hashtaglerini önemsemiyorum"

Sosyal medyada aleyhime açılan, 'Okan Buruk istifa' hashtaglerini önemsemiyorum. Zaten onları yazanların büyük çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz."

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