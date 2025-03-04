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Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsü yandı

Büyükçekmece'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Hünkartepe Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında park halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün büyük bölümünü kapladı. Durumu fark eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen İETT otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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