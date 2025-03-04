Dolar ve Euro'da günün rakamları!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,4630 seviyesinden işlem görüyor. Euro /TL ise 38,2690'dan satılıyor.Abone ol
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 azalışla 36,4390'dan tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 36,4630 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 primle 38,2690'dan ve sterlin/TL yatay seyirle 46,3090'dan satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 106,6 seviyesinde bulunuyor.
ABD’nin, Kanada ve Meksika'ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin'e uyguladığı tarifeyi artırmasıyla yükselen risk algısı varlık fiyatlarını etkilerken, söz konusu ülkelerin ABD'ye verecekleri karşılık yatırımcıların odağına yerleşti.