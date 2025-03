Mitsubishi Heavy Klimalar, akıllı iklimlendirme teknolojileriyle öne çıkıyor

Mitsubishi Heavy klimalar, Form MHI Klima Sistemleri güvencesiyle kış aylarında konforu ve verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Ortam sıcaklığını hassas bir şekilde dengeleyen bu sistemler, gereksiz enerji tüketimini önleyerek tasarruf sağlıyor. Uzaktan kontrol imkânı sunan Smart M-Air uygulaması sayesinde kullanıcılar, klimalarını her an, her yerden kontrol ederek, kişisel ihtiyaçlarına göre ideal sıcaklığı kolayca ayarlayabiliyor.

Abone ol

Soğuk kış günlerinde ideal sıcaklığı korumak hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından büyük önem taşıyor.

Mitsubishi Heavy klimalar, Form MHI güvencesiyle Türkiye’deki kullanıcılarla buluşarak Smart M-Air uygulaması ve opsiyonel olarak sunulan akıllı sensör teknolojisi sayesinde iklimlendirme deneyimini yeniden şekillendiriyor.

Akıllı teknoloji ile maksimum verimlilik

Japon mühendisliğiyle geliştirilen multi-split, VRF ve split klima sistemleri, ortam sıcaklığını en ideal seviyede tutarak gereksiz enerji tüketimini önlüyor. Gelişmiş sensörler, oda içindeki hareketi algılayarak sıcaklık seviyesini otomatik olarak ayarlıyor ve böylece maksimum verimlilik ve tasarruf sağlıyor.

Kullanıcı dostu Smart M-Air uygulaması, cep telefonu veya tablet üzerinden klimaların her an, her yerden kontrol edilmesine olanak tanıyor. Bu sayede, eve varmadan önce ideal sıcaklığı ayarlamak ya da farklı odalarda kişisel konfor seviyeleri oluşturmak mümkün hale geliyor.

Yüksek teknoloji ve mühendislik uzmanlığını bir araya getiren Form MHI Klima Sistemleri, enerji tasarruflu ve akıllı iklimlendirme çözümleriyle kış aylarında hem konfor hem de verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor.