Aksa Enerji, global büyümesini stratejik yatırımlarla sürdürüyor

Aksa Enerji, 2024 yılında gerçekleştirdiği yatırımlarla küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmeye devam etti.

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Aksa Enerji, 2024 yılında gerçekleştirdiği yatırımlarla küresel pazarlardaki varlığını güçlendirmeye devam etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji 2024 yılında 7,6 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde ederken, FAVÖK marjını 2 puan artırarak yüzde 24 seviyesine yükseltti.

Operasyonel verimliliğini artırma ve enerji arz güvenliğini sağlama hedefi doğrultusunda ilerleyen şirket, operasyonel gider artışını yüzde 31 ile enflasyonun altında tutarak finansal yapısını korudu.

Aksa Enerji, bu dönemde Özbekistan'daki dördüncü santralini devreye alarak bölgedeki varlığını güçlendirdi. Gelecek beş yıllık süreçte Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Orta Asya ve Afrika'daki yatırımlarını çeşitlendirmeyi ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Aksa Enerji, 2024 boyunca ulusal ve uluslararası platformlardaki başarılarıyla da dikkati çekti.

Şirket, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde üst üste dokuzuncu kez yer alarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanındaki performansını pekiştirdi. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) İklim Hedefi Hızlandırma Programı'na katılarak çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına odaklandı.

Kurumsal yönetim alanındaki başarısını da artıran Aksa Enerji, 2024 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu'nu 91,30'dan 94,10'a yükseltti. Şirket, Fortune 500, Capital Global 50 ve Capital Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi araştırmalarında önde gelen firmalar arasında yer aldı.

Bu dönemde Borsa İstanbul Katılım 30 Endeksi'ne yükselerek listede yer alan en büyük elektrik üreticisi unvanını kazanan Aksa Enerji, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda ulusal ve küresel enerji sektöründeki etkinliğini artırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, global çözüm ortağı olarak güçlü finansal performansının ardında ülkelerin enerji arz güvenliğine hizmet etme hedeflerinin yer aldığını belirtti.

Kazancı, 'Global ölçekte enerjide güvenliğin, güvenilirliğin ve sürdürülebilirliğin kritik önemini artırdığı 2024 yılında, dinamik iş modelimiz ve güçlü mali yapımız sayesinde büyümemizi istikrarlı bir şekilde sürdürdük.' ifadesini kullandı.

Ülkelerin kritik enerji ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yatırımlarını çeşitlendirdiklerini aktaran Kazancı, 'Bu kapsamda Afrika'daki yatırımlarımıza Senegal'de, 2026'da faaliyete geçireceğimiz 255 MW kapasiteli yeni santralimizi dahil ettik. Orta Asya'da ise güçlü yatırımlarla çalışmalarımızı sürdürürken Özbekistan'da Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralimizi basit çevrim olarak 2025 yılının ilk günlerinde rekor sürede devreye aldık.' bilgisini verdi.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Türkiye'de 10 ilde depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santrali alanında aldıkları ön lisanslarla 891,41 MW kapasiteye ulaşacak projeleri önceliklendirdiklerini aktaran Kazancı, 'Bu yatırımlarla sahip olduğumuz enerji yelpazesine depolamalı rüzgar, güneş gibi yeni nesil ve yeni teknolojili kaynaklar dahil edip, portföyün yüzde 28'ini yenilenebilir enerjiler çerçevesinde şekillendireceğiz. Paydaşlarımızdan aldığımız güç ve güvenle 2025 yılında da yeni yatırımlara imza atarak Aksa Enerji’yi ve Türkiye’yi global ölçekte ileriye taşımaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.