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Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten inanılmaz istatistik

Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic'ten inanılmaz istatistik

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, 2018-19 sezonundan beri gol ve asist bareminde çift haneli istatistiklere ulaşarak taraftarları sevindirdi. İstikrar abidesi futbolcu, inanılması güç bir istatistik gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe, Ajax’ta kulüp tarihine damga vuran Sırp yıldızı geçen sezonun başında renklerine bağlamıştı. Transferin gerçekleştiği dönemde, özellikle yaşı nedeniyle bu hamleye mesafeli yaklaşanlar olmuştu.

Ancak Dusan Tadic, Ajax’taki göz kamaştırıcı performansını Fenerbahçe’ye taşımayı başardı. 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, Hollanda temsilcisinde 2018-19 sezonundan itibaren her yıl hem gol hem de asist istatistiklerinde çift haneli rakamlara ulaşmıştı.

Tadic, Fenerbahçe’deki ilk yılında, yani geçen sezon, 16 gol ve 17 asistle bu alışkanlığını sürdürdü. Sırp futbolcu, bu sezon da gol ve asistte çift hanelere ulaşmak için fazla beklemedi. Tecrübeli yıldız, henüz mart ayının ilk günlerinde, 40 resmi maçta 11 gol atıp 13 asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi. Tadic, son olarak Antalya maçında da rakip fileleri sarsmayı başardı. (Kaynak: Fanatik)

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