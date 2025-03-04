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Şanlıurfa'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda Zeynel Abidin Uçar (23) idaresindeki otomobil ile Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücüler ile araçta bulunan Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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