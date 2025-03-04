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İstanbul'da "Evlilik Kredisi"ne 9 bin kişi başvurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da "Evlilik Kredisi"ne 9 bin kişi başvurdu

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 150 bin lira faizsiz kredi sunan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ne İstanbul'da 9 bin kişi başvurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Gençlik Fonu'nca desteklenen proje, ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulamaya alındığını açıklamasının ardından, İstanbul'da da başvurular yapılmaya başlandı.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi uygulamasına İstanbul'da yaklaşık 9 bin kişi başvurdu.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kentte, 2025 Aile Yılı'nda Evlilik Kredisi onaylanan çiftlere, "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" kapsamında eğitimler de veriliyor.

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