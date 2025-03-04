ABD'de Trump'lı 100 dolarlık banknot tartışması

ABD'de iki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, 100 dolarlık banknotlara Benjamin Franklin yerine Başkan Donald Trump'ın resminin konulması için yasa tasarısı sundu. "Altın Çağ 2025 Yasası" adlı tasarıya ilişkin açıklamada, Trump’ın ülkeyi altın çağa taşıdığı savunuldu. Teklifin yasalaşması halinde, 31 Aralık 2028'den itibaren basılacak 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer alacağı belirtildi.

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ABD'de iki Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, 100 dolarlık banknotlara Benjamin Franklin yerine Başkan Donald Trump'ın resminin konulmasını öngören bir yasa tasarısı sundu.

Brandon Gill ve Troy Nehls tarafından Temsilciler Meclisi'ne sunulan "Altın Çağ 2025 Yasası" adlı tasarı, 31 Aralık 2028'den itibaren basılacak 100 dolarlık banknotlarda Trump'ın resminin yer almasını öngörüyor.

Troy Nehls, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Amerika'yı altın çağa taşıyan Başkan Trump kadar büyük bir isim yok. Onu 100 dolarlık banknotta onurlandırmak, önümüzdeki dört yıl içinde gerçekleştireceği her şeyi takdir etmenin küçük bir yoludur." ifadelerini kullandı.

Brandon Gill ise yasa tasarısına destek çağrısında bulunarak, "Haydi tarih yazalım." dedi.

Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde değerlendirme sürecine alınırken, yasalaşması halinde 100 dolarlık banknotlarda ABD'nin kurucu isimlerinden biri olan Benjamin Franklin'in yerine Donald Trump’ın portresi kullanılacak.