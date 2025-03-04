Yeşilçam'ın efsane ismi İlyas Salman'dan kötü haber!

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden İlyas Salman'dan sevenlerini üzen haber geldi. Yüz felci geçiren usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

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Yeşilçam’ın efsane isimlerinden İlyas Salman'dan kötü haber geldi. Usta oyuncunun berberde çekilen görüntüleri gündem oldu. Yüz felci geçirdiği öğrenilen Salman'ın konuşma güçlüğü çektiği anlar sevenlerini kahretti.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Usta oyuncunun gittiği berberde çekilen görüntülerinde konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

İLYAS SALMAN KİMDİR?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden İlyas Salman, Malatya’nın Arguvan ilçesine bağlı Asar köyünde dünyaya geldi. Nüfus cüzdanında doğum tarihi 14 Ocak 1954 olarak yer alsa da, gerçekte birkaç yıl önce doğduğu biliniyor.

Eğitim hayatına Malatya Turan Emeksiz Lisesi’nde devam eden Salman, üniversite eğitimine Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başladı ancak son sınıfta okuldan ayrıldı. Oyunculuk kariyerine İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda adım atan sanatçı, sinemada özellikle köylü tiplemeleriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Sadece oyunculukla sınırlı kalmayan Salman, yönetmen koltuğuna da oturarak iki sinema filmi çekti. Sanatın farklı dallarında üretimlerine devam eden usta isim, şiir ve türkü albümleriyle de adından söz ettirdi. 1997-2000 yılları arasında Ankara Birlik Tiyatrosu’nda sahne alan Salman, edebiyat dünyasına da katkıda bulunarak Hasretim Sansürlüdür adlı bir şiir kitabı ve Kırmızı Beyaz isimli makale kitabını yayımladı.

Özel hayatında Gülser Salman ile evli olan usta oyuncunun, Devrim adında bir kızı ve Temmuz Ali adında bir oğlu bulunuyor.