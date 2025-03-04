BIST 9.945
DOLAR 36,47
EURO 38,39
ALTIN 3.416,42
HABER /  GÜNCEL

Yeşilçam'ın efsane ismi İlyas Salman'dan kötü haber!

Yeşilçam'ın efsane ismi İlyas Salman'dan kötü haber!

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden İlyas Salman'dan sevenlerini üzen haber geldi. Yüz felci geçiren usta oyuncunun son hali ortaya çıktı. 

Abone ol

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden İlyas Salman'dan kötü haber geldi. Usta oyuncunun berberde çekilen görüntüleri gündem oldu. Yüz felci geçirdiği öğrenilen Salman'ın konuşma güçlüğü çektiği anlar sevenlerini kahretti.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Usta oyuncunun gittiği berberde çekilen görüntülerinde konuşmakta güçlük çektiği görüldü.

İLYAS SALMAN KİMDİR?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden İlyas Salman, Malatya’nın Arguvan ilçesine bağlı Asar köyünde dünyaya geldi. Nüfus cüzdanında doğum tarihi 14 Ocak 1954 olarak yer alsa da, gerçekte birkaç yıl önce doğduğu biliniyor.

Eğitim hayatına Malatya Turan Emeksiz Lisesi’nde devam eden Salman, üniversite eğitimine Ankara Devlet Konservatuvarı’nda başladı ancak son sınıfta okuldan ayrıldı. Oyunculuk kariyerine İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda adım atan sanatçı, sinemada özellikle köylü tiplemeleriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Sadece oyunculukla sınırlı kalmayan Salman, yönetmen koltuğuna da oturarak iki sinema filmi çekti. Sanatın farklı dallarında üretimlerine devam eden usta isim, şiir ve türkü albümleriyle de adından söz ettirdi. 1997-2000 yılları arasında Ankara Birlik Tiyatrosu’nda sahne alan Salman, edebiyat dünyasına da katkıda bulunarak Hasretim Sansürlüdür adlı bir şiir kitabı ve Kırmızı Beyaz isimli makale kitabını yayımladı.

Özel hayatında Gülser Salman ile evli olan usta oyuncunun, Devrim adında bir kızı ve Temmuz Ali adında bir oğlu bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Ramazanda sağlıklı oruç için sahuru atlamayın
Ramazanda sağlıklı oruç için sahuru atlamayın
Hatay'da tırın sebze tezgahına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'da tırın sebze tezgahına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ABD'de Trump'lı 100 dolarlık banknot tartışması
ABD'de Trump'lı 100 dolarlık banknot tartışması
Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a ilaç gibi geldi
Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a ilaç gibi geldi
İstanbul'da "Evlilik Kredisi"ne 9 bin kişi başvurdu
İstanbul'da "Evlilik Kredisi"ne 9 bin kişi başvurdu
ABD'ye ait uçak gemisinin Güney Kore'ye gelmesine Kuzey Kore'den tepki
ABD'ye ait uçak gemisinin Güney Kore'ye gelmesine Kuzey Kore'den tepki
Deniz Akkaya'ya hapis şoku! Selin Ciğerci davasında yeni gelişme
Deniz Akkaya'ya hapis şoku! Selin Ciğerci davasında yeni gelişme
MHP bu hafta da Grup Toplantısı yapmayacak
MHP bu hafta da Grup Toplantısı yapmayacak
Mitsubishi Heavy Klimalar, akıllı iklimlendirme teknolojileriyle öne çıkıyor
Mitsubishi Heavy Klimalar, akıllı iklimlendirme teknolojileriyle öne çıkıyor
Şanlıurfa'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Aksa Enerji, global büyümesini stratejik yatırımlarla sürdürüyor
Aksa Enerji, global büyümesini stratejik yatırımlarla sürdürüyor