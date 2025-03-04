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Hatay'da tırın sebze tezgahına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'da tırın sebze tezgahına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, tırın yol kenarındaki sebze tezgahına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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İbrahim B. (26) yönetimindeki 63 AJG 383 plakalı tır, Belen-Antakya kara yolu Topboğazı Mahallesi'nde iddiaya göre frenindeki arıza nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarında sebze satılan tezgaha çarpıp zeytinlik alana yuvarlanan tır alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tezgahın arkasında duran Halil Yener'in (45) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, yaralanan tır sürücüsünü Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

​​​​​​​Tırdaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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