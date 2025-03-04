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Hepsiburada'dan ramazana özel hediye kartları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hepsiburada'dan ramazana özel hediye kartları

Hepsiburada, çalışanlarıyla dayanışma kültürünü yaşatmak isteyen kurumsal müşterileri için ramazan ayına özel hediye kartlarıyla pratik ve avantajlı çözümler sağlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, fiziksel olarak verilebilecek ramazan kolileri yerine çalışanların ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanabilecekleri dijital çözüm sunan kurumsal hediye kartlarını, özel fırsatlarla sunuyor.

Toplu satın alımlar kapsamında kurumsal müşterilere satın alma tutarına özel indirim avantajıyla sunulan hediye kartları, kullanıcıların süpermarket kategorisindeki ihtiyaçlarını diledikleri gibi karşılayabilecekleri kolay ve pratik bir alışveriş imkanı tanıyor.

Kullanıcılar, ramazana özel ihtiyaçlarını ve süpermarket alışverişlerini, hediye kartlarını kullanarak Hepsiburada üzerinden Türkiye'nin her lokasyonundan karşılayabiliyor.

Hepsiburada'nın ramazana özel hediye kartları, kullanıcıların platformdaki kampanyalardan faydalanmasına da olanak tanıyor. Hediye kartını tercih eden firmalar ise vergi avantajından yararlanabiliyor.

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