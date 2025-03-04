BIST 9.934
DOLAR 36,47
EURO 38,39
ALTIN 3.424,21
HABER /  EKONOMİ

ŞOK Marketler'den Ramazan ayında 100 temel gıda ve temizlik ürününe indirim

ŞOK Marketler'den Ramazan ayında 100 temel gıda ve temizlik ürününe indirim

ŞOK Marketler, indirim kampanyası kapsamında, ramazan ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü 2024 mart fiyatlarıyla satışa sunuyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ŞOK Marketler, mart ayı boyunca 100 temel ihtiyaç ürününde düzenlediği kampanyayla bütçelere destek oluyor.

Kampanya kapsamında ŞOK Marketler, 31 Mart'a kadar 100 ürünü, geçen yılın mart ayı fiyatlarıyla satışa sunuyor. Zeytin, kaşar peyniri, mercimek, kuru fasulye ve zeytinyağı gibi temel gıda ve çamaşır suyu gibi hijyen ürünleri, bu kapsamda geçen yılın fiyatlarıyla raflarda yer alıyor. Kampanyaya dahil tüm ürünler ise şirketin internet sitesinde incelenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, ramazanın birlik ve dayanışma ayı olduğunu, 100 temel ihtiyaç ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerin yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Demirel, "Paylaştıkça bereketin arttığına inandığımız bu kıymetli ayda, her zaman olduğu gibi ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ramazanın ülkemize ve milletimize huzur getirmesini temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe-Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu
Fenerbahçe-Rangers maçını yönetecek hakem belli oldu
Altın ile paralarını dolandırıcılara elleriyle teslim etti! Fas uyruklu kadının imdadına polis yetişti
Altın ile paralarını dolandırıcılara elleriyle teslim etti! Fas uyruklu kadının imdadına polis yetişti
Bakanlık üç oyuncağın satışını yasakladı!
Bakanlık üç oyuncağın satışını yasakladı!
Ramazan kolisi yardımıyla davalık olmaktan kurtuldu
Ramazan kolisi yardımıyla davalık olmaktan kurtuldu
Hepsiburada'dan ramazana özel hediye kartları
Hepsiburada'dan ramazana özel hediye kartları
FBI New York saha ofisi sorumlusu Dennehy'nin görevinden ayrılmaya zorlandığı iddia edildi
FBI New York saha ofisi sorumlusu Dennehy'nin görevinden ayrılmaya zorlandığı iddia edildi
Yeşilçam'ın efsane ismi İlyas Salman'dan kötü haber!
Yeşilçam'ın efsane ismi İlyas Salman'dan kötü haber!
Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Marmara Denizi'ne atık su deşarjı nedeniyle İSKİ'ye 2,6 milyon lira ceza
Ramazanda sağlıklı oruç için sahuru atlamayın
Ramazanda sağlıklı oruç için sahuru atlamayın
Hatay'da tırın sebze tezgahına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Hatay'da tırın sebze tezgahına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
ABD'de Trump'lı 100 dolarlık banknot tartışması
ABD'de Trump'lı 100 dolarlık banknot tartışması
Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a ilaç gibi geldi
Ole Gunnar Solskjaer Beşiktaş'a ilaç gibi geldi