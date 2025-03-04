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Altın ile paralarını dolandırıcılara elleriyle teslim etti! Fas uyruklu kadının imdadına polis yetişti

Altın ile paralarını dolandırıcılara elleriyle teslim etti! Fas uyruklu kadının imdadına polis yetişti

Güngören'de dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak Fas uyruklu ev hanımı F.Z.E.A'yı tuzağa düşürdü. İçinde 7 bin 130 dolar, 200 avro, 140 dirhem, 1780 Mısır poundu ve altın ziynet eşyalarının bulunduğu poşeti kapıya gelen kişiye teslim eden kadın, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Kimlikleri tespit edilen dolandırıcılar Eyüpsultan'da bir adrese düzenlenen baskında yakalanıp tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 6 Ocak'ta Fas uyruklu ev hanımı F.Z.E.A'nın (34), kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine inceleme başlattı.

Zanlıların, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları mağdur kadına, banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini, kontrol için evdeki tüm paraları ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesi gerektiğini, aksi takdirde sınır dışı edileceğini söyledikleri anlaşıldı.

Şüphelilerce kandırılan F.Z.E.A'nın daha sonra kapıya gelen kişiye, içinde 7 bin 130 dolar, 200 avro, 140 dirhem, 1780 Mısır poundu ve altın ziynet eşyalarının bulunduğu poşeti teslim ettiği belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen M.G. (25) ve İ.Ç. (28) Eyüpsultan'da bir adrese düzenlenen baskında yakalandı. Aramalarda, bir tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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