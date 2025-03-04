İmamoğlu'nun avukatından YÖK raporuna imza atan 5 kişi hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "Üniversitesi, yatay geçişe kabul edilen üniversiteler arasında değildi" denilen YÖK raporuna imza atıp katkı sağlayan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Pehlivan, "İmamoğlu'nu ilgilendiren yatay geçiş işleminde tanınma ve denklik şartı yoktur." iddiasında bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma sürüyor.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin hazırlanan YÖK raporu ve raporu hazırlayan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

YÖK raporundaki, "Girne Amerikan Üniversitesinin tanınırlığının ancak 1993 yılında YÖK tarafından karara bağlandığı, ilgilinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında yatay geçiş yapılabilecek üniversiteler arasında olmadığı" şeklindeki ifadeleri anımsatan Pehlivan, üniversiteden 1991 yılında mezun olan bir öğrenciye 1995 yılında, 1992 yılında mezun olan bir öğrenciye ise 1993 yılında YÖK tarafından denklik verildiğini öne sürdü.

"Taban puan meselesi İmamoğlu'nun yatay geçişinden 23 yıl sonra çıkan bir düzenlemedir"

"Herkese yasal olan İmamoğlu'na gelince mi yasak oluyor?" diye soran Avukat Pehlivan, "Zaten Sayın İmamoğlu'nu ilgilendiren yatay geçiş işleminde tanınma ve denklik şartı yoktur. Tanınma yatay geçiş için şart değildir" dedi.

Pehlivan şu bilgileri tekraren paylaştı:

"Eğer bir üniversite YÖK tarafından tanınmıyorsa nasıl oluyor da aynı YÖK Girne Amerikan Üniversitesi'ne Türkiye'deki bir üniversiteyle aynı muameleyi yapabiliyor? Bitmedi. Bir diploma daha var. Uğur Özden 26 Haziran 1992 tarihinde yine Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oluyor. YÖK'e göre okulun tanınmasına daha bir yıl var. O da KKTC'den denklik müracaatı yapıyor. Ekranda gördüğünüz gibi evrakı 12 Mayıs 1993'te YÖK tarafından onanıyor.

Yani bu diplomaya da denklik veriliyor. Peki burada YÖK hata mı yapmıştır? Diplomalarını almış bu insanlar sahtecilik mi yapmıştır? Tabii ki hayır. Kimsede yanlış yanlışlık ya da sahtecilik yoktur. YÖK doğrusunu yapmıştır. Şimdi kimileri çıkıp 1991 ve 92'de edinilen bu diplomalara denkliklerinin 1993 sonrası verildiğini söylerse şaşırmayız. Peki hal böyleyse aynı durum 1990 için de 1990 için neden geçerli olmuyor diye sorarız. Yani herkese yasal olan İmamoğlu'na gelince mi yasak oluyor? Zaten Sayın İmamoğlu'nu ilgilendiren yatay geçiş işleminde tanınma ve denklik şartı yoktur. Tanınma yatay geçiş için şart değildir.

1990 yılında yatay geçiş kriterleri arasında bu konular yer almamaktadır. Bugün dahi yurt dışındaki özel üniversitelerden Türkiye'deki vakıf ya da devlet üniversitesine geçiş olabilmektedir. Devlet veya vakıf üniversitelerinden devlete veya vakıf üniversitelerine geçiş için ayrı kurallar yoktur. Yine taban puanı şartı sadece yurt içindeki üniversiteler arası yatay geçişlerde geçerlidir. Tekrar edelim. Taban puan şartı sadece yurt içindeki geçişlerde geçerlidir. Üstelik bu kuralda 21 Eylül 2013 yılında çıkmıştır. İşte o tarihli resmi gazeteyi de ekranda görüyorsunuz. Yani taban puan meselesi İmamoğlu'nun yatay geçişinden 23 yıl sonra çıkan bir düzenlemedir.

Tanınma denklik için şart değildir. Denklik de yatay geçiş için şart değildir. O dönemde de şart değil, bu dönemde de şart değil. Tekrar belirtelim ki tanınma ve denklik ancak 1996 yılında yasal mevzuata kavuşmuştur ve buna rağmen halen yatay geçiş için bu iki şart getirilmemiştir. Bakın tekrar belirtelim. Değil 1990'da bugün dahi yönetmelikte tanınmayan bir üniversiteden yatay geçiş yapılamaz diye bir hüküm bulunmamaktadır."