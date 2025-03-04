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Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık: Son sahnesini çekti

Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık: Son sahnesini çekti

Üç sezondur Kızılcık Şerbeti dizisini yöneten Ketche Hakan Kırvavaç 91. bölümde ekibe veda etti. Yerine, Yeditepe İstanbul ve Ihlamurlar Altında gibi başarılı yapımlara imza atan Aydın Bulut getirildi.

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde önemli bir değişiklik yaşandı. Üç sezondur dizinin yönetmenliğini üstlenen ve başarılı rejisiyle dikkat çeken Ketche (Hakan Kırvavaç), 91. bölüm itibarıyla ekibe veda etti.

Ünlü yönetmen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “2022 yılından beri çektiğim Kızılcık Şerbeti’ne 91. bölümde veda ediyorum. Tüm oyuncularıma, ekibime, Gold Film ve Show TV’ye teşekkür ederim. Biz daima bir aileyiz” ifadelerini kullandı.

Ketche’nin ayrılığı sonrası dizinin yönetmen koltuğuna, daha önce Yeditepe İstanbul, Ihlamurlar Altında ve Dila Hanım gibi unutulmaz yapımlara imza atan Aydın Bulut oturacak.

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