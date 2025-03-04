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HABER /  POLİTİKA

İyi Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı

İyi Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den 2023 yılında istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Beker'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

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Kasım 2023’te 'İyi Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağını düşündüğü' ifade ederek istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı.

Rozetini Özel taktı

Beker'in rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Beker “Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. İnşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız” dedi.

Vekil sayısı 134'e yükseldi

Beker'in CHP'ye katılmasıyla partinin milletvekili sayısı 134'e yükselmiş oldu.

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