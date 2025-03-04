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Eşini 6. kattan atıp öldürdüğü iddiası! Flaş karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşini 6. kattan atıp öldürdüğü iddiası! Flaş karar

Kayseri'de eşini 6. katın balkonundan atarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan koca, delil yetersizliğinden beraat etti.

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3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Y.T. ile maktul T.T'nin müşteki ailesi ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

Sanık avukatı, esasa ilişkin savunmasında, mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, müvekkilinin, eşinin ölümünde hiçbir dahli olmadığını öne sürdü. Avukat, mevcut delil durumu da göz önünde bulundurularak, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

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